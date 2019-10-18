Bahçeli'den anlaşmaya ilk yorum: Uzlaşmayı değerli buluyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ABD ile yaptığı anlaşmayı değerlendirdi. Bahçeli, uzlaşmanın değerli olduğuna dikkat çekti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile hükümeti başarısından dolayı kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımıcı Mike Pence ve heyetler arası yapılan görüşmeler 4 saat 20 dakika sürdü ve sonunda anşalmaya varıldı. Türkiye masadan istediğini alarak kalkarken tüm dünyada bu gelişmeler konuşuldu.

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de anlaşmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Bahçeli, uzlaşmanın değerli olduğuna dikkat çekti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti başarısından dolayı kutladı.

"UZLAŞMA DEĞERLİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." dedi.

YÜREKTEN KUTLUYORUM

Devlet Bahçeli, "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları:

"9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye'nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan etmiştir.

Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek ölçüde samimi, inançlı ve tavizsiz olduğu anlaşılmış, adeta beşeriyetin vicdanına kazınmıştır.

ABD'YE İRONİK 'MÜTTEFİKLİK' GÖNDERMESİ

Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam dokuz gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur.

MEKTUP TEPKİSİ: ÇİRKİN

Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir.

Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir.Türkiye Cumhuriyeti zalimlere göz yummayacak güce, hainlere boyun eğmeyecek cesarete, haçlı hayallerine teslim olmayacak asalet ve kudrete ziyadesiyle sahiptir.

Dokuzuncu gününde bulunduğumuz Barış Pınarı Harekâtı aklın, adaletin, ahlakın ve hakkın tarafında olan ülkenin Türkiye olduğunu belgelemekle kalmamış resmileştirmiştir.

"KİMİN İKİ YÜZLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığında ülkemize gelen heyetle yapılan görüşme trafiği sonucunda kimin dik duruşlu ve doğrudan yana, kimin ikiyüzlü ve yanlış istikamette olduğu da esasen netleşmiştir.

Sonuçlarının ayrıca değerlendirilmesi gereken Barış Pınarı Harekatı'nın içimizde ve dışımızda mevzi alan huşunet ve hıyanet cephesini deşifre ettiği ortadadır.

"ANLAŞMAYI DEĞERLİ BULUYORUZ"

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır.ABD, PKK/YPG'li teröristleri beş gün içinde fiili güvenli bölge hattının 32 km güneyine çekecek, hainler silah bırakıp mevzileri imha edilecektir.

Bu hususların gerçekleşmesi için ABD'yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG'nin 120 saat mühleti bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve daha önemlisi insanlık vicdanına bağlı ve saygılı tavrını sonuna kadar muhafaza etmiştir.

ERDOĞAN'A TEBRİK

Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekât bölgesinde müteyakkız halde görmekten, kahramanca mücadelesini takip etmekten kıvanç duyuyorum. Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor, her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum. Çünkü su uyuyacak, düşman uyumayacaktır.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Allah Türkiye'nin ve Türk milletinin yardımcısı olsun."