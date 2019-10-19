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Bakan 'tan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Bakan Berat Albayrak'tan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

19.10.2019, 14:06 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019,14:30

Maliye ve Hazine Bakanı , Bağımsız 'in ilk cumhurbaşkanı 'in ölüm yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in ölüm yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "En çetin dönemde halkının özgürlüğüne hayat veren, inançlı ve cesur lider Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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