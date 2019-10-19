İçişleri Bakanı Soylu: 41 DEAŞ'lı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 41 DEAŞ'lının yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, Türkiye-ABD arasındaki 5 günlük anlaşmanın devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'daki muhtarlar görüşmesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu YPG'nin bıraktığı 41 DAEŞ'linin daha teslim alındığını duyurarak sözlerine,

''Fırat Kalkanı bölgesinde 3 bini aşkın DAEŞ'li etkisiz hale getirilmiştir. Biz DAEŞ'lilerle gölge mücadelesi yapmadık. Göğüs göğüse çarpıştık. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet DAEŞ'le göğüs göğüse çarpışmamıştır. Avrupa'da laf edenler bugün her biri kahraman kesiliyor ama 'Aman biz bir şey yapmayalım' diyorlar. Korkusundan nasıl yaşadıklarını biliyoruz biz DAEŞ'lilerin. Bütün bu bölgede yaşanan sıkıntılar sonucu Türkiye'ye göç dalgası yaşanıyor.'' şeklinde devam etti.

''DAEŞ'LİLERİ DİZ ÇÖKTÜRMEDEN BIRAKMAYIZ''

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile yapılan 120 saatlik anlaşmaya ilişkin,

''Terörle mücadele devam etmektedir. Biz kış operasyonlarına başladık zaten. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeyecek. Aynı kararlılık devam edecek. DAEŞ'lileri diz çöktürmeden bırakmayız.'' dedi.