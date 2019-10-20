Çocukların umudu Mehmetçik

Türk askeri, Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde terör mağduru çocukların yüzünü güldürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda operasyonlara Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla 120 saat ara verilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu bölgede Mehmetçik, hayatın normalleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalan insanlarla buluştu. YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdi.



HAREKAT ÖZGÜRLÜK GETİRDİ



Dağıtılan insani yardım paketlerini taşımakta zorlanan yaşlı ve kadınlara da yardımcı olan Türk komandoları, şefkat gösterdiği çocuklardan da ilgi gördü. Köy sakinlerinden Hammud Ahmed, Barış Pınarı Harekatı'nın kendilerine özgürlük getirdiğini söyledi. Son durumdan halkın memnun olduğunu belirten Ahmed, "YPG bizi zorla silah altına alıyordu. Çok sıkıntı yaşadık ama şimdi onlardan kurtulduk" diye konuştu. Fatma Muhammed ise, "Türk askeri bize yardım dağıtıyor. Çok mutlu olduk. Bundan sonraki süreçte huzur ve güvene kavuşmayı arzuluyoruz" şeklinde konuştu.



'ÇEKİLMEZLERSE GEREĞİNİ YAPARIZ'



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'deki katıldığı töreninde yaptığı konuşmasında, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasının Suriye halkının kendi evlerine dönüşü noktasında en mantıklı en insani yol olduğunu söyledi. Türkiye'nin muhataplarına bunu anlatmak için elinden geleni yaptığını söyleyen Akar, "Barış Pınarı ile DEAŞ ve PKK/YPG tehditlerini yok etmek için çalıştık. Harekat başladığı andan itibaren bu alçakların havan atışları sonrasında 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her fırsatta muhataplarımıza 'Sizin ülkenizin bir şehrine binden fazla roket atılsa ne yapardınız?' diye sorduk cevap veremediler. Ama bizim harekatımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz. Ağır silahlar toplanacak şayet bu gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. Türkiye hem sahada hem masada gereken her adımı atmakta kararlıdır. Milletimizi terör belasından kurtaracağız" dedi.



YPG'DEN MUTABAKATA KURŞUN



YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin varılan mutabakata rağmen Rasulayn'da SMO askerlerine saldırdı . Örgütün keskin nişancıları, 3 SMO askerini yaraladı. Yaralı SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirilerek tedavi altına alındı.



TACİZLER SÜRÜYOR



Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/ saldırı gerçekleştirdi. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir" bilgisini paylaştı.



TUZAKLAR BİR BİR İMHA EDİLİYOR



Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu bölgede Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının terörden arındırılan yerleşim yerlerinde meskun mahal operasyonları sürüyor. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar tespit edilerek tek tek imha ediliyor. Türkiye, bir yandan teröristlerin geri çekilmelerini ve tahkimatlarının imhasını takip ederken, diğer yandan ise 444 kilometre uzunluğundaki Fırat'ın doğusunda 12 üs noktası kurma konusunda hazırlıklarına başladı