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şairi Pakdil sonsuzluğa uğurlandı

Kudüs şairi Pakdil sonsuzluğa uğurlandı
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Tedavi gördüğü 'nde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür , son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı. Usta yazar için Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazını mütakip tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Pakdil, Taceddin Dergahı'na defnedildi.

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