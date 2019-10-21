ABD Başkanı’ndan çekilme yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye sınırından çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin sorumlu olduğu çekilme sürecinden sonra Türkiye istenilen sonucun elde edilememesi halinde harekata yeniden başlayacağını duyurmuştu. Trump, çatışmaların hızla sona erdiğini belirterek "ateşkes süreci iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye sınırından çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin sorumlu olduğu çekilme sürecinden sonra Türkiye istenilen sonucun elde edilememesi halinde harekata yeniden başlayacağını duyurmuştu. Trump, çatışmaların hızla sona erdiğini belirterek "ateşkes süreci iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

ESPER'İN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerini aktaran Trump "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor" dedi. Esper'in "Kürtler" dediklerinin, ABD tarafından yıllardır desteklenen, silah ve para yardımı yapılan terör örgütü PKK/YPG olduğu biliniyor. Paylaşımında ABD askerlerinin çatışma ve ateşkes bölgelerinde olmadığına da vurgu yapan Turmp, "Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" ifadelerini kullandı.