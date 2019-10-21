  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > ABD Başkanı’ndan çekilme yorumu

Başkanı’ndan çekilme yorumu

ABD Başkanı’ndan çekilme yorumu
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Başkanı , terör örgütü /'nin sınırından çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin sorumlu olduğu çekilme sürecinden sonra Türkiye istenilen sonucun elde edilememesi halinde harekata yeniden başlayacağını duyurmuştu. Trump, çatışmaların hızla sona erdiğini belirterek " süreci iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye sınırından çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin sorumlu olduğu çekilme sürecinden sonra Türkiye istenilen sonucun elde edilememesi halinde harekata yeniden başlayacağını duyurmuştu. Trump, çatışmaların hızla sona erdiğini belirterek "ateşkes süreci iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

ESPER'İN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerini aktaran Trump "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor" dedi. Esper'in "Kürtler" dediklerinin, ABD tarafından yıllardır desteklenen, silah ve para yardımı yapılan terör örgütü PKK/YPG olduğu biliniyor. Paylaşımında ABD askerlerinin çatışma ve ateşkes bölgelerinde olmadığına da vurgu yapan Turmp, "Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD Başkanı’ndan çekilme yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN