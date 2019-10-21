İçişleri Bakanı Soylu: "(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'nda konuştu.
Soylu, kaçak göçmenlere ilişkin, "Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında." dedi.
Bakan Soylu: 75 bin kaçak göçmen sınır dışı edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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