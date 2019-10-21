Bakan Soylu: 75 bin kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında." açıklamasında bulundu.