‘Envanterimizde kimyasal silah yok’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yalan ve alçakça haberlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaların yayımlandığını belirterek, "TSK'da bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yalan ve alçakça haberlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaların yayımlandığını belirterek, "TSK'da bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" dedi. Akar, "Utanmaz ahlaksız alçaklar 'TSK, Tel Abyad'da çocuklara, Resulayn'da kadınlara şunu yaptı' diye fotoğraf koyuyorlar, onlardan biri Vietnam'dan biri Afganistan'dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Sivillere zarar verilmesi gibi bir konunun asla söz konusu olmadığını belirten Akar, "Harekat sonrasında bir Rakka'nın, Musul'un, Doğu Guta'nın fotoğraflarına bakın bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekat sonrası Afrin'e bakın bakın" diye konuştu.