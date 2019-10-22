  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Fatih Portakal'a Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama

'a Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama

Fatih Portakal'a Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama

22.10.2019, 22:53 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019,22:57

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı , terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Mızraklı'nın, adliyeden sevk edilirkenki görüntülerini ana haber programına taşıyan , "Arkadan elleri kelepçelenerek, bu şekilde götürüldü" yorumunu yaptı. Portakal'ın bu kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından anında açıklama getirilerek yalanlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

Fatih Portakal ise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın tutuklanma haberini ana haber programında ele aldı.

Fatih Portakal'ın 'ters kelepçe' yalanı elinde patladı

Portakal, Mızraklı'nın haberini sunduktan sonra, "Arkadan elleri kelepçelenerek, bu şekilde götürüldü" yorumunda bulunarak algı operasyonu gerçekleştirdi.

"ŞAHIS KELEPÇE TAKILMADAN SEVK EDİLMİŞTİR"

Daha önce de PKK'ya teşekkür eden Portakal'ın bu yorumlarına İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından anında açıklama geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabından, Fatih Portakal'ın sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." ifadelerine yer vererek, Mızraklı'nın elleri serbest olduğu fotoğrafları da yayınladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Portakal'a Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN