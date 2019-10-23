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: yuvadan ayrıldı

Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı

23.10.2019, 11:01 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019,11:17

, ’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın dışarıya çıkış için yapılan hazırlık aşamalarını paylaştı. Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

Selçuk Bayraktar : "AKINCI yuvadan ayrıldı"

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI'nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, "Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil" notu ile paylaştı.

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