Al bayrak Rasulayn’da dalgalanıyor

ölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) ile birlikte Rasulayn şehir merkezine giren Türk komandoları ve Suriye Milli Ordu mensupları, terör örgütünün sözde belediye binasına Türk bayrağı ve SMO bayrağı astı.

ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı ile PKK/YPG'li teröristtiler 120 saat içinde Rasulayn ve Tel Abyad sınırları arasında kalan hat boyunca 30 kilometre güneye çekildi. Sürenin sonunda ABD tarafından teröristlerin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirildi. Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) ile birlikte Rasulayn şehir merkezine giren Türk komandoları ve Suriye Milli Ordu mensupları, terör örgütünün sözde belediye binasına Türk bayrağı ve SMO bayrağı astı.



TERÖRÜN İZLERİ TEK TEK SİLİNİYOR



Rasulayn'ın terörden arındırılmasının ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından teröristlerin kazdıkları tüneller de imha edilmeye başlandı. Teröristlerin kazdığı tüneller TSK'ya ait zırhlı iş makineleriyle kapatılıyor.