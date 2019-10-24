Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Suriye krizinde askeri ve diplomatik hamlelerle barışa giden sürecin belirleyicisi oldu. Satranç gibi diplomasiyle ABD ve Rusya ikna edildi, güvenli bölge oluşturuldu.
JEOPOLİTİK LİDER
Türkiye'nin yürüttüğü insani diploması ile gerek güvenli bölgede gerekse İdlib'de büyük bir krizin önüne geçildi. Milyonlarca insanın yeniden sığınmacı durumuna düşmesi, ölümle burun buruna gelmesi, Türkiye'nin sahada ve masadaki etkin rolü sayesinde önlendi. Türkiye'nin kararlılığından taviz vermeyen Başkan Erdoğan bölgede jeopolitik lider kimliğini tescilledi. Barış Pınarı Harekâtı ile her türlü riski göze alan Erdoğan için siyasi ve diplomatik çevrelerde, "ABD ve Rusya'yı kendi istediği çizgiye getirdi. İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada, liderler ise her ikisinde de kazanır" yorumları yapıldı.
YOĞUN DİPLOMASİ
İşte Erdoğan'ın Suriye diplomasisindeki son bir ayı:
24 Eylül: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Suriyeli sığınmacıların memleketlerine dönmesi amacıyla kurulacak "Güvenli Bölge" projesini anlattı.
6 Ekim: Erdoğan ile Trump ile telefonda güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
15 Ekim 2019: Erdoğan Putin ile telefon görüşmesinde Barış pınarı Harekâtı'nı anlattı
17 Ekim 2019: ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye gelerek Erdoğan ile görüştü ve operasyona 120 saat ara verildi.
18 Ekim 2019: Erdoğan ile Trump mutabakata ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
22 Ekim 2019: Erdoğan Soçi'de Putin ile görüşerek mutabakata vardı. Erdoğan ile Putin bu yıl 6 kez baş başa, 7 kez de telefonda görüştü.
Sabah
Barışın süper gücü Türkiye! ABD ve Rusya ikna edildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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