CHP ve FETÖ işbirliği! Bu kez de RTÜK Başkanı'nı hedef aldılar

FETÖ ve CHP ortak bir dil kullanarak iftira atmaya devam ediyor. Aynı dil ve argümanları kullanan CHP ve FETÖ'nün iftirasına son olarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hedef oldu. Eski RTÜK Üyesi CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, hiçbir gerekçe olmadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’le ilgili yalan ve iftira kampanyasına başladı. Sessizliğini bozan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bu iddialara cevap verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim." dedi.

Algı ve toplum mühendisliği çalışmalarında nam salmış hain FETÖ'nün, bilhassa toplumun hassas noktalarını bilerek, uydurdukları çoğu hayal mahsulü yalan-yanlış haberlerle sosyal medyadan verdikleri mesajlar dikkat çekiyor. İşin ilginç yanıysa aynı dili muhalif siyasetçiler, medya organları ve STK'ları da kullanıyor.

Son örnek, bütçe hazırlık döneminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşının gündeme getirilmesi ile kamudaki bazı bürokratların gerçekle bağdaşmayan aylık ücret haberleri olarak görüldü.

RTÜK BAŞKANI'NA SALDIRI

Eski RTÜK Üyesi CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, düzenlediği basın toplantısında gerçekle hiçbir ilgisi olmayan şekilde RTÜK Başkanı'nın 60 bin lira maaş aldığını iddia ederek, Başkan Ebubekir Şahin'in kendisine 'küçük reis' dedirttiğini söyledi.







Asıl amaçları Başkan Erdoğan'ı vurmak olan muhalefet, akla mantığa sığmayan iddialarla her gün iftira atıyor. Öztunç'un basın toplantısının hemen sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Tuncay Özkan, Twitter hesabından Ali Öztunç'a destek veriyor.





FETÖ DEVREDE

FETÖ'nün kapatılan "zaman" paçavra gazetesinin yurt dışı internet siteleri ve sosyal medya hesapları dahil, FETÖ'nün yayın organı olan ve hepsi Türkiye'den erişim engelli sözde haber siteleri aynı saldırganlığı sergiliyor. Olumsuz haberler, sadece başlıkları değiştirilerek kopyala-yapıştır mantığıyla kullanılıyor.





Ayrıca Twitter başta olmak üzere sosyal mecralarda paylaşımlarda bulunuyorlar. Youtube üzerinden yayın yapan "MoonStar TV" gibi FETÖ'cü internet televizyonları bu olumsuz haberlere çokça yer veriyor. FETÖ'nün isim yapmış hain kalemşorları "Tarık Toros" gibi isimler benzer paylaşımlarıyla sanal dünyada cirit atıyor.





CHP-FETÖ İŞBİRLİĞİ

İktidarı yıkmak adına ortaya koydukları bu iş birliği aşağıdaki örnek paylaşımlarında açıkça görülüyor.





ŞAHİN'İN CEVABI

Bu kara propaganda ve iftira silsilesi yürütülürken son örnekte ismi geçen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bıçak kemiğe dayanınca suskunluğunu bozarak iddiaları yalanladı. Şahin, kişisel Twitter hesabından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın iftira cümlelerini de etiketleyerek "Etik ilkeleri savunacaksınız, dürüstlükten bahsedeceksiniz ama koca bir yalanın ipine sarılarak daha büyük bir yalanı paylaşacaksınız. Yazık! Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim." paylaşımını yaptı.