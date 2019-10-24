Denizli’de şok baskın

Yukatel Denizlispor’da, Başkan Ali Çetin’in düzenlediği basın toplantısı eski başkan Süleyman Urkay tarafından basıldı. Çıkan arbedede tehditler havada uçuşurken, polis üç kişiyi gözaltına

SEBAHATTİN ALP

Denizli'de Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulunun dün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısı esnasında şok bir olay yaşandı. Kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay ve beraberindeki iki kişi, toplantıya girmeye çalıştı.