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’de şok baskın

Denizli’de şok baskın
Giriş Tarihi: 24.10.2019

’da, Başkan ’in düzenlediği eski başkan tarafından basıldı. Çıkan arbedede tehditler havada uçuşurken, polis üç kişiyi gözaltına

SEBAHATTİN ALP

'de Yukatel Denizlispor Başkanı ve yönetim kurulunun dün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği esnasında şok bir olay yaşandı. Kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay ve beraberindeki iki kişi, toplantıya girmeye çalıştı.

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