Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Karacaali Mahallesi'nde Melek H. jandarmayı arayarak eniştesini öldürdüğünü söyledi. Olayın yaşandığı eve gelen jandarma ekipleri Suat V'yi (37), yatakta ölü olarak buldu. Jandarmada ilk ifadesinde suçunu itiraf eden genç kadın eniştesini, kendisine tacizde bulunduğu için tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğünü söyledi.
SERKAN ÖZCAN
Eniştesini tarım ilacıyla zehirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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