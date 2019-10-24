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Fransız ’ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak! Cumhurbaşkanlığı'ndan sert yanıt

Fransız Le Point’ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak! Cumhurbaşkanlığı'ndan sert yanıt

24.10.2019, 12:17 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019,12:18

Fransız dergisi ’ten skandallarına bir yenisini daha ekledi. Kapağında Başkan 'ın fotoğrafına yer veren dergi “ Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vermeli mi" ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin bu skandal ve küstah kapağına yanıt verdi ve çok sert tepki gösterdi. Açıklamasında ’nın sömürgelerindeki katliamlara yer veren Kalın, " neden saldırdıkları açık: 'deki piyonları ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Fransız Le Point dergisi bir skandala imza attı. Dergi kapağına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak küstah ifadelere yer verdi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumunu çarpıtarak veren derginin kapağında "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vermeli mi?" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN FRANSIZ LE POINT'E SERT CEVAP

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin skandal kapağı hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımlayan Kalın, "1/Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa... Ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi.

"KUKLALARINI KORUMAK İÇİN HER YOLA BAŞVURUYORLAR"

2/CB'mıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı" ifadelerini kullandı.

KÜSTAH DERGİ DAHA ÖNCE DE "DİKTATÖR" DEMİŞTİ

Avrupa'da İslam düşmanı ve göçmen karşıtı aşırı sağ çizgisiyle tanınan dergi daha önce de Erdoğan hakkında skandal sözlere yer vermişti. Dergi 24 Haziran seçimleri öncesinde kapağına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak diktatör ifadelerini kullanmıştı.

Derginin kurucusu olan ve 2016 yılında vefat eden Claude Imbert Müslüman ve göçmen karşıtı yazıları ve görüşleri ile dikkat çeken bir isimdi. İslam dinine ve göçmenlere yönelik yaklaşımlarının yanı sıra ırkçılık sınırındaki yorumları ile biliniyordu.

İŞTE FRANSIZ DERGİNİN O SKANDAL KAPAĞI...

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