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Sabah tartıştı akşam öldürüldü

Sabah tartıştı akşam öldürüldü
Giriş Tarihi: 24.10.2019

'de, önceki akşam iş çıkışı evine giderken, sabah tartıştığı karşı komşusu M.S.Ç'nin silahlı saldırısına uğrayan (33) yaşamını yitirdi.

İzmir Menemen'de, önceki akşam iş çıkışı evine giderken, sabah tartıştığı karşı komşusu M.S.Ç'nin silahlı saldırısına uğrayan Adnan Koç (33) yaşamını yitirdi. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde personel biriminde çalışan Adnan Koç'un 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Adnan Koç, işten çıkıp evine doğru giderken, yolda, sabah tartıştığı karşı komşusu M.S.Ç'nin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Koç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KATİL YAKALANDI

Olayın ardından kaçan M.S.Ç. polisin çalışması sonucu yakalandı. M.S.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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