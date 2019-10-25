Bayrağı yerde bırakmadı

İzmir Buca’da yaşayan 11 yaşındaki Arda Ayvaz, sabah okula giderken yerde gördüğü Türk bayrağını alıp öptükten sonra duvarın üzerindeki korkuluklara astı.Güvenlik kamerasına takılan bu anların görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Yeni Asır’a konuşan Arda, “Bu bayrak asla yere düşmez” dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 7. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Arda Ayvaz, yerde gördüğü Türk bayrağını alıp öperek takdir topladı. Alınan bilgiye göre, Arda sabah 07.15 sıralarında Makbule Süleyman Alkan Ortaokula gitmek için evinden çıktı. Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki sokak üzerinde okul yolunda kaldırımda ilerleyen Ayvaz, park halindeki bir aracın altında Türk bayrağını gördü. Yerde gördüğü bayrağı alan 11 yaşındaki çocuk, önce öptü, ardından demir korkuluklara astı.

İzmir'de duygulandıran hareket! 11 yaşındaki çocuk Türk bayrağını yerde bırakmadı



'AKLIMA ŞEHİTLER GELDİ'



Bayrağı yerde gördüğü esnada aklına şehitlerin geldiğini belirten Arda, "Arkadaşlarımın, abilerimin ve kardeşlerimin de bayrağımıza önem göstermesini istiyorum. İdeallerimin arasında asker ve polis olmak var. Büyüyünce vatanıma, milletime hayırlı bir vatandaş olmak istiyorum" dedi. Büyük gurur ve mutluluk yaşadığını ifade eden anne Emine Arpacı da, "İki erkek evladımı da vatana millete hayırlı birer evlat olmaları için yetiştirdim. Çocuğumun bayrağımızı yerden kaldırması beni onurlandırdı. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.