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'in yeni adı oldu

Boydak Holding'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

25.10.2019, 11:32

nedeniyle tarafından el konulan 'in adı değiştirildi. merkezli şirket bundan sonra yoluna olarak devam edecek.

Patent Enstitüsü tarafından isim hakkı ile ilgili tescil işlemleri tamamlanan Boydak Holding'in yeni ismi holding merkezi'nde CEO Alpaslan Baki Erstekin tarafından açıklandı.
FETÖ nedeniyle TMSF tarafından el konulan Boydak Holding'in adı değiştirildi. Kayseri merkezli şirket bundan sonra yoluna Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek.

"BU AİLE İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ..."
Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın "Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz. Bu holdingin ismini değiştireceğiz" açıklamasından sonra sürecin başladığını ve şirketin yeni isminin ne olacağının belirlendiğini ve bu ismi hızlı bir şekilde duyuracaklarını açıklamıştı.

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