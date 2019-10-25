Kapkaççılar kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta kapkaç yaparak kaçmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i kazada öldü. Olay sabah 08.40'ta Esenyurt'ta yaşandı. Songül Özgül isimli kadın telefonuyla mesajlaştığı sırada motosikletli 2 kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının telefonunu alarak motosikletle kaçan kapkaççılara çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Hakan K. ise aracıyla kapkaççıların peşine düştü. Kovalamaca sırasında aracıyla ters yöne giren Hakan K. kapkaççıların motosikletine çarptı. Kapkaççılardan biri öldü.