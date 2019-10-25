Tarkan’ın kuzeni hapisten kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta işyeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz'ın sanıklarından ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu, Silivri Açık Cezaevi'nden firar etti.

İstanbul Esenyurt'ta işyeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz'ın sanıklarından ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu, Silivri Açık Cezaevi'nden firar etti. Esenyurt İncirtepe'de 2017'de Gönülkırmaz, şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, burada bir şarküteri görmek istemediklerini söyleyerek, işyerini kapatması için kendisini tehdit ettiler. Gönülkırmaz'ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017'de 2 araçla dükkanın önüne gelen şüpheliler dükkana kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz saldırıda hayatını kaybederken, Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu da sanıklar arasında yer aldı.