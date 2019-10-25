Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Donald Trump "Türkiye'nin geniş kapsamlı yaptırımlara ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ilişkin Twitter'dan yaptığı yeni açıklamada "Türkiye'nin geniş kapsamlı yaptırımlara ihtiyacı yok" ifadelerine yer verdi.



Trump, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor. Petrol güvende, askerlerimiz bölgeden ayrıldı, başka bölgeler için Suriye'den ayrılıyorlar." ifadelerini kullandı.