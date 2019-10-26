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’de çifte standart

CHP’de çifte standart
Giriş Tarihi: 26.10.2019

'de eleştiriye tahammülü olmayan disiplin mekanizması bu kez 'CHP 'ye teslim oldu' diyen eski milletvekili için çalıştırılacak. CHP'yi FETÖ'ye teslim olmakla suçlayan Ateş'in Ankara İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine rağmen parti yönetimi 'PYD'yi terör örgütü olarak görmüyorum' diyen PM üyesi içinse sadece inceleme başlattı.

CHP'de eleştiriye tahammülü olmayan disiplin mekanizması bu kez 'CHP FETÖ'ye teslim oldu' diyen eski milletvekili Yılmaz Ateş için çalıştırılacak. CHP'yi FETÖ'ye teslim olmakla suçlayan Ateş'in Ankara İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine rağmen parti yönetimi 'PYD'yi terör örgütü olarak görmüyorum' diyen PM üyesi Erdal Aksünger içinse sadece inceleme başlattı. CHP'de bir garip disipline sevk kararı ise partiden istifa ederek aday olan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu için seçim sürecinde çalışan partililer için verildi. Genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek'in imzasını taşıyan genelge ile duyurulan disiplin kararında Kesimoğlu için çalışan 164 partilinin kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi. Bu karar tartışma yaratırken, Kesimoğlu'na Muharrem İnce ve Özgür Özel ile pek çok CHP milletvekilinin de destek verdiği akıllara geldi. Parti yönetiminin Kesimoğlu'na destek verenleri görmezden gelerek sadece parti üyelerini cezalandırma anlayışı partide tartışmaya yol açtı.

EVRİN GÜVENDİK

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