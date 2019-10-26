‘Küffara karşı şiddetli olacağız’

Cuma Namazı'nı Büyük Çamlıca Camisi’nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cemaate seslendi. Fetih Suresi’nden bir ayeti okuyan Erdoğan, “Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye’de olduğu gibi” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu. Danış, Başkan Erdoğan'ın görüşmelerinden ötürü cemaatle tek tek selamlaşamayacağını ifade ederek, mikrofonu Erdoğan'a uzattı.



'RABBİMİZ EMREDİYOR'



Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini de aktardı. Daha sonra cemaate seslenen Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif'te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabbim bizlere vadetti 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğunu gördük, görüyoruz ve Allah'ın izniyle göreceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmeleri olduğunu hatırlatarak, "Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun" diye konuştu.



GİNE CUMHURBAŞKANI CONDE'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ZİYARET



Çamlıca Camisi'nde kıldığı Cuma Namazı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada kendisini ziyarete gelen Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. Saat 14.45'te başlayan görüşme 16.55'te sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşmenin ardından Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.