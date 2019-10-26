Türk askeri güven veriyor

TSK’nın Suriye Milli Ordusu (SMO) desteğiyle terörü temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı meyvelerini veriyor. Başarıyla süren harekat sayesinde Rasulayn ve Tel Abyad terör örgütünden temizlendi. Çocuklar yeniden sokaklarda oynamaya başladı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayat normale dönüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin güvenli hale getirdiği bölgede artık çocukların da yüzü gülüyor. Terör örgütünden alınarak güvenliğin sağlandığı kasabada çocuklar sokaklarda oyun oynayabiliyor. Günlük hayat aktivitelerinde de hareketliliğin yaşandığı bölgede günlük yaşam normale dönüyor.



DÜKKANLAR AÇILDI



Terör örgütünün baskısı yüzünden kepenk indiren dükkanlar yeniden açıldı. PKK/YPG terör örgütünün baskısı nedeniyle Rasulayn'dan ayrılmak zorunda kalan Ali Ebu Ahmet, bölgenin güvenli hale getirilmesi ile geri döndüğünü ifade ederek, "Evimizi, kasabamızı terk etmek zorunda kaldık. Çok şükür kasabamızın kontrol altına alınmasının ardından sağ salim dönebildik" diye konuştu. YPG terör örgütünün bölgeden uzaklaşmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyleyen vatandaşlar, Türk askerine teşekkür etti.



BÖLGE HALKI MEMNUN



Barış Pınar Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'nın elinden kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kent merkezi de yerli ajans muhabirleri tarafından görüntülendi. Suriye Milli Ordusu bayrakları ile donatılan kent merkezinde, teröristlerin sözde karargah olarak kullanıldığı bina çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Türkiye tarafından bölgedeki sivil halk için açılan mobil ekmek fırını ve mobil hastane de ilgi görüyor.



ÜST DÜZEY GÜVENLIK



Tel Abyad'a bağlanan tüm yollara Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutulan bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. Şüpheli görülen araçları kontrol eden SMO askerleri, olası bir terör saldırısına karşı bölge halkının can ve mal güvenliğini koruyor. Ayrıca hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.