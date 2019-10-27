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Genç kadına kız bebek işkencesi

Genç kadına kız bebek işkencesi
Giriş Tarihi: 27.10.2019

'da, kız çocuğuna hamile kaldığı için erkek arkadaşı E. (46) tarafından dövülen ve bebeği karnında ölen (32), ayrılmak isteyince kapatıldığı evde 3 gün işkence gördü.

Antalya'da, kız çocuğuna hamile kaldığı için erkek arkadaşı İbrahim E. (46) tarafından dövülen ve bebeği karnında ölen Gonca Sadıklı (32), ayrılmak isteyince kapatıldığı evde 3 gün işkence gördü. Beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan kadın, 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgiliden kurtulamadı. İbrahim E'nin kendisini öldürmesinden korkan Sadıklı, "Kız çocuğuna hamile olduğumu öğrenince şiddete başladı. Benim ve ailemin can güvenliği yok" dedi. Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014'te Belek'te deri mağazasında çalışan İbrahim E. ile tanıştı. İkili dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan, iddiaya göre alkol ve kumar bağımlısı İbrahim E, Gonca Sadıklı'nın kız bebeğe hamile kaldığını öğrenince, şiddet uygulamaya başladı.

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