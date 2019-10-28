Bornova’da proje fiyaskosu

CHP’li Bornova Belediyesi’nin Mayıs 2018’de temelini attığı ve yaklaşık 3.5 milyon lira harcadığı 12.8 milyonluk ‘Çocuk Dünyası’ projesi durdu. Başkan Mustafa İduğ, “Müteahhit firma çekildi, yeniden ihaleye çıkacağız” dedi

ERHAN GÜLENÇ

Bornova Belediyesi'nin ilçedeki Forum Bornova Alışveriş Merkezi'nin karşısındaki kentin en değerli arsalarından birinde başlattığı Çocuk Dünyası Projesi fiyaskoyla sonuçlandı. Alınan bilgiye göre, belediyenin geçtiğimiz dönemki CHP'li Başkanı Olgun Atila, 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulacak Çocuk Dünyası için proje yarışması düzenledi. Türkiye çapında düzenlenen yarışmaya 58 proje katıldı. 5'i mansiyon olmak üzere 8 projenin ödüle layık görüldüğü yarışmada birinciliği Yüksek Mimar Dr. Orkun Özüer'in öncülüğünde mimarlar Kerem Çınar ve Rabia Evkaya'dan oluşan ekip elde etti.

ARSASI ÇOK DEĞERLİ

Yarışmanın ardından 12.8 milyon liraya mal olacağı hesaplanan proje için Mayıs 2018'de temel atıldı. Forum Bornova AVM'nin karşısında, 3 bin 500 metrekarelik kentin en değerli arsalarından birinde başlatılan projede 2 bodrum, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 4 kat olacaktı. 1500 metrekaresi açık alan olmak üzere 9 bin 100 metrekare kapalı inşaat alanına sahip projede otopark, çiçek bahçesi, banka, belediye, postane, 250 kişilik çok amaçlı salon, fuaye, kafeterya, 4 adet atölye, sergi alanları gibi bölümler olacaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Projenin ihalesini kazanan müteahhit firma, artan maliyetler nedeniyle 3-3.5 milyon lira harcanan ve 2 bodrum katı tamamlanan projeden çekildi ve çalışmalar seçimden 2 ay önce durdu. Yeni Başkan Mustafa İduğ ise, göreve başlayalı 6 ay olmasına rağmen projenin yeniden başlaması için bir adım atmadı.



'YENİ İHALEYE ÇIKACAĞIZ'

YENİ Asır'ın konuyla ilgili sorularını cevaplandıran Başkan İduğ, projenin elde olmayan sebeplerle durduğunu savundu. İduğ, "Müteahhit bırakıp gitmiş. Maliyetlerde yüzde 40 artış olduğu için bu işi bir başka firma da bu haliyle üstlenmez. Bizim yeni bir ihaleye çıkmamız gerekiyor. Bunu da en kısa sürede yapacağız. Yalnız burasını bir çocuk merkezi olarak değil de daha işlevsel bir projeye dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bir gençlik merkezi yapmak için çalışıyoruz. Meclisimizde karar verip burayı bu halde bırakmayacağız, Bornova'ya kazandıracağız" dedi.



'BU İNŞAAT ÇÜRÜTÜLMEMELİYDİ'

BORNOVA Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Fatih Taştan, projenin bu şekilde bırakılmasına tepki gösterdi. İnşaatın aylardır çürüdüğünü belirten Taştan, "Biz Başkan İduğ'a en azından ilk katı tamamlamasını ve projeye sonra devam etmesini söyledik. Ama yapmadı. 2 araç eksik alıp bu inşaatı tamamlayabilirdi. O kadar tasarruf hesabı yapılıyorsa, 3.5 milyon lira harcanan bu inşaatın da böyle çürütülmemesi gerekiyordu. Bu inşaat kışın gelecek yağmurlarla iyice kullanılamaz hale gelir. Olan Bornovalının parasına oluyor" dedi.