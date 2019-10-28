Erdoğan, Merkel ile Suriye’yi görüştü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.



BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

BAŞKAN Erdoğan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan paylaşımında, "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN'DAN İZMİR HEDEFİ

BAŞKAN Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği Danışma Meclisi toplantısına telefonla bağlandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in telefonla aradığı Erdoğan, seslendiği İzmir Teşkilatına 2024 hedefi koydu. Erdoğan, "Teşkilat olarak İzmir'de farklı bir çalışmaya gitmeliyiz. Tahammül sınırımız kalmadı. Bunu artık aşmalıyız. 2023 seçimlerinin ardından 2024'te İzmir yerel seçimlerini kesinlikle almalıyız" dedi.