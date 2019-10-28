İzmir’de Cumhuriyet coşkusu

İzmirliler, 29 Ekim günü saat 20.30’da Konak Pier önünde açılacak 350 metrelik Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadar taşıyacak.

İzmir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım ücretlerini 1 kuruş olarak belirledi ve sergiler, yürüyüş, konser ve fener alayından oluşan bir program hazırlandı. 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayacak bayram kutlamalarını, 29 Ekim Salı günü saat 10.00'da tebrik töreni ve 10.30'da geçit töreni izleyecek.

ÖZEL PANEL

Meşale ve bayraklarla gerçekleştirilecek akşam 20.30'daki Fener Alayı'na ise İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu marşlarla eşlik edecek. Saat 21.00 itibariyle konser programları başlayacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 30 Ekim'de de sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) "Cumhuriyetimizin 96 Yıllık Siyasi ve Ekonomik Birikimi" konulu bir panel düzenleyecek. Panelde cumhuriyetin ilanından bu yana geçen 96 yıllık süreçte siyasi ve ekonomik alanda gerçekleşen değişim ve gelişimlerle kazanımlar konu edilecek. Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu ve Dr. Mithat Kadri Vural'ın konuşmacı olarak katılacağı panelin moderatörlüğünü APİKAM Koordinatörü Hasan Tahsin Kocabaş yapacak. Panel 30 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de APİKAM Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.



24 SAATLİK ASKER SELAMI

İZMİRLİ performans ve mim sanatçısı Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatı'nda şehit düşen askerler için 28 Ekim'den 29 Ekim'e kadar 24 saat boyunca canlı heykel performansı sergileyerek asker selamı verecek. Minimus Performans Sanatları'nın kurucu üyesi olan 26 yaşındaki Yunus İşçi, "Olduğum yerden kımıldamayarak canlı heykel performansını dünyada en uzun süre yapan kişi olmayı hedefliyorum. Herkesi 28 Ekim günü saat 19.00'da başlayacak olan rekor denememe davet ediyorum" diye konuştu.