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'tan 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'tan 'Akıncı' paylaşımı

28.10.2019, 23:13

Müdürü , resmi hesabından, ile ilgili heyecan verici yeni bir paylaşım yaptı. Bayraktar yaptığı paylaşımda ", yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından,Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ile ilgili heyecan verici yeni bir paylaşım yaptı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı.


Bayraktar yaptığı paylaşımda "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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