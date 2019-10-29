‘3600 ek göstergede düzenleme olacak’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. DEAŞ'a yapılanın PKK/ YPG'ye de yapılması gerektiğini söyleyen Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili bir soru üzerine ise, "Bir düzenleme söz konusu. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacak. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir" yanıtını verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. DEAŞ'a yapılanın PKK/ YPG'ye de yapılması gerektiğini söyleyen Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili bir soru üzerine ise, "Bir düzenleme söz konusu. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacak. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir" yanıtını verdi.