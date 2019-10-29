Bakan Berat Albayrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Türk milletinin egemenliğinin bir kez daha tarihe nakşedildiği, cumhuriyetin ilanının 96. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.