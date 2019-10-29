AVRUPA'DA her türlü propaganda ve eylemi yürüten YPG/PKK yandaşları, İngiltere'nin başkenti Londra'da İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı.
AVRUPA'DA her türlü propaganda ve eylemi yürüten YPG/PKK yandaşları, İngiltere'nin başkenti Londra'da İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı. Londra'da polis koruması altında eylem yapan terör yandaşlarının saldırılarına Londra polisi de sessiz kaldı.
Başkan Döğücü’ye Londra’da saldırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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