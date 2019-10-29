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Başkan Döğücü’ye ’da saldırdılar

Başkan Döğücü’ye Londra’da saldırdılar
Giriş Tarihi: 29.10.2019

'DA her türlü propaganda ve eylemi yürüten / yandaşları, 'nin başkenti 'da 'un Sancaktepe ilçesi Belediye Başkanı 'ye bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı.

AVRUPA'DA her türlü propaganda ve eylemi yürüten YPG/PKK yandaşları, İngiltere'nin başkenti Londra'da İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı. Londra'da polis koruması altında eylem yapan terör yandaşlarının saldırılarına Londra polisi de sessiz kaldı.
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