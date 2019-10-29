Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan şu sıralarda Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak.

BEŞTEPE'DE GÖRKEMLİ TÖREN



Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda kabul töreni gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreni bu yıl ilk defa Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Sergi Salonu'nda yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kabul törenine çeşitli meslek gruplarından çok sayıda vatandaş davet edildi.



BARIŞ PINARI HAREKATI KAHRAMANLARI DA YER ALACAK

Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan subay, astsubay, er ve sağlık görevlileri de ağırlanacak.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapılacağı kabul törenine ülke çapında sosyal sorumluluk projelerinde görev almış farklı isimler de iştirak edecek.