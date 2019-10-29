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'de eğitim uçağı düştü: Ölüler var

KKTC'de eğitim uçağı düştü: Ölüler var

29.10.2019, 14:46

'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan 'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

KKTC Hava Sporları Federasyonuna ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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