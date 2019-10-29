  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Putin'den Erdoğan'a tebrik telgrafı

Putin'den Erdoğan'a tebrik telgrafı

Putin'den Erdoğan'a tebrik telgrafı

29.10.2019, 16:07

usya Devlet Başkanı , Başkan 'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik telgrafı gönderdi. Telgraf büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında telgrafın içeriğine ilişkin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yüksek seviyeye ulaştığını memnuniyetle kaydeden Rus lider, Türk vatandaşlarına saadet ve refah dileklerini iletti" denildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabında ayrıca, İstiklal Marşı'nın Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu tarafından icra edildiği bir video da paylaşıldı ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Yılı kutlu olsun!" notu düşüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Putin'den Erdoğan'a tebrik telgrafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN