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Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü

Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü

29.10.2019, 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019,16:47

Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isimin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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