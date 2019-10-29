ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isimin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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