Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.