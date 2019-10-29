Tüm tuzakları bozarak bugünlere geldik

Başkan Erdoğan, milli birlik ve beraberliği bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitnenin sergilendiğini belirterek, "Ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik "dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan, Türkiye'nin, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclis'i eliyle yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, "Önümüzdeki yıl 100'üncü yıldönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclis'imizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. "Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

TARİHİ MÜCADELE

"Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları da, yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Nitekim, ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de, Cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum."



'2053 VE 2071 VİZYONLARINI GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIZ'

ERDOĞAN, mesajının son bölümünde "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" değerlendirmesinde bulundu.



SUUDİ KRAL SELMAN'DAN TEBRİK

SUUDİ Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman ve Veliaht Prens, Başkan Erdoğan'a kutlama mesajı göndererek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıldönümünü tebrik etti. Kral Selman ve Veliaht Prens'in, Başkan Erdoğan'a, hükümete ve Türk halkına en içten tebriklerini ileterek sağlık ve mutluluk temennisinde bulunduğu aktarıldı.