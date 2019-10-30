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'den skandal karar! Sözde soykırımını kabul ettiler

ABD'den skandal karar! Sözde Ermeni soykırımını kabul ettiler

30.10.2019, 09:24

Kongresi'nin alt meclisi , sözde " soykırımı" iddialarını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etmesinden sonra, tasarı ABD Senatosu'nda oylamaya sunuldu. ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni 'soykırımını' kabul eden tasarının ortak metnini kabul etti.

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, sözde "Ermeni soykırımı" iddialarını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etmesinden sonra, tasarı ABD Senatosu'nda oylamaya sunuldu.

Meclis'in, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil "Ermeni soykırımına" ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ TANIDI

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Ermeni soykırımına ilişkin 223 evet, 191 hayır çıktı.

Bu oylamayla birlikte ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırımını tanımış oldu.

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