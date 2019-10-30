‘Terör koridorunu dağıtıp kararlılığımızı gösterdik’

Erdoğan, Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajda Türkiye’nin terörle mücadelesindeki başarıya atıfta bulundu. Barış Pınarı Harekatı’nı hatırlatan Erdoğan, “9 Ekim’de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik” ifadelerini kullandı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti.

'ŞÜKRAN SUNUYORUZ'

BAŞKAN Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı metinde şunları kaydetti: "Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyet'imizin 96'ncı yıldönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi ve İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna kan veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun." ÖTE yandan bayram dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar "kortej yürüyüşü" düzenlendi.



KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, tebrikleri kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti.



"PKK/YPG'LİLERE SAHİP ÇIKIYORLAR"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Barış Pınarı Harekatı masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyona ilişkin son bilgileri paylaştı. Hem ABD hem de Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmeleri için verilen sürelerin dolması beklenirken, Başkan Erdoğan'dan kararlılık vurgusu geldi. Barış Pınarı Operasyonu'nun bitmediğinin, ara verildiğinin altını bir kez daha çizen Erdoğan'ın, sözler tutulmadığı takdirde operasyonun devam edeceğini ifade ettiği öğrenildi.



DESTEK YÜZDE 80

ANKET sonuçlarını da paylaşan Erdoğan'ın "Vatandaşımızın Barış Pınarı Harekatı'na desteği yüzde 80" dediği öğrenildi. Toplantıda Avrupa Birliği ülkelerinin Barış Pınarı Operasyonu'na yönelik eleştirilerine tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın "Her zaman yaptıklarını yapıyorlar, teröristlere sahip çıkıyorlar. Bizden kaçan teröristler onlara sığınıyor" dediği belirtildi.

EDA IŞIK (ANKARA)