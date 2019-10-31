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Başkan Erdoğan 'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

31.10.2019, 20:52

Başkan ve Genel Başkanı , sanatçı 'ı kabul etti. AK 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti.

BASINA KAPALI

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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