Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti.

BASINA KAPALI

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.