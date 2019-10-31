CHP bildiğiniz gibi

CHP’de kavga ve hizip bir türlü bitmiyor. İzmir Selçuk’ta CHP’den 3 dönem belediye başkanlığı yapan Vefa Ülgür, 29 Ekim kutlamalarında mevcut Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’e saldırıda bulundu. Olay sonrası birbirine giren iki tarafın yakınları karakolluk oldu

CHP'de kavgasız gün geçmiyor. İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Selçuk'taki Zafer ve 14 Mayıs mahallerinde, Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi. Meşaleli yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP'li meclis üyeleri, partililer ve bir grup belediye çalışanı ile kırsal mahallede düzenlenen kutlamalara geçti. Şirince'deki kutlamalar sırasında, köylüler ile halay çeken Sengel'e iddiaya göre, eski başkan CHP'li Vefa Ülgür sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Bunun ardından ortalık karıştı. Sengel ve Ülgür'ün yanındakiler arasında kavga çıktı. Olay sonrası Ülgür ve yanındaki bazı kişiler gözaltına alındı.



'BU DÜPEDÜZ VANDALLIK'



Olayın ardından taraflar birbirini suçlarken, Selçuk Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada saldırı kınandı. Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, "Başkanımız, eski Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve yakın çevresinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştır. Bunun yanı sıra bir kadın belediye çalışanı da fiziksel saldırıya uğramıştır" dedi. Sengel'i ziyaret eden İl Başkanı Deniz Yücel de, "Kadının toplumdaki yerini hazmedemeyen kim varsa karşısındayız. Bu saldırı Filiz başkanımızın nezdinde, Selçuk halkına da yapılmıştır. Disiplin mekanizmamızı çalıştıracağız. Bu düpedüz vandallıktır" diye konuştu.



'ASIL DAYAĞI BİZ YEDİK'



Kendini savunarak Sengel'i provokatörlükle suçlayan Ülgür ise, "Belediye başkanı saat 23.30 sıralarında geldi. Akrabalarımın çektiği halaya girdi. Ben de girdim. Kendisine, 'Fotoğraf mı çekilmek istiyorsun? Bu fotoğrafa ihtiyacın mı var?' dedim. Belediye başkanı oraya provokasyon için geldi. Kavgayı da partili Süleyman Tüccar ve başkanın korumaları başlattı. Bizim bir saldırımız yok. Oğluma saldırdılar. Kafasında iki dikiş var. Yeğenimin elinde çatlak var. Kardeşimi de darp ettiler. Dayağı biz yedik. Olayı kadına şiddet konusuna getirmeye çalışıyorlar. Belediye başkanı provokasyon yapmaz. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.



SENGEL DE ŞİKAYETÇİ OLDU



Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel de, kendisine küfür ve hakaret edildiğini, fiziksel olarak şiddet gördüğünü söyledi. "Burada her türlü şiddet var, hakaret içeren cümleler var, cismen saldırı var ve psikolojik şiddet var. Fiziksel saldırı, küfre varan söylemler var" diyen Sengel, Vefa Ülgür'den şikayetçi olduğunu söyledi.



İKİ KADIN BAŞKAN BİRBİRİNE GİRDİ



CHP Aliağa İlçe Örgütü'nde de büyük bir kriz patlak verdi. İlçe Başkanı Gülsen Ustaoğlu Cirit, daha önce örneği pek görülmemiş bir çıkışa imza atarak sosyal medyadan İlçe Kadın Kolları Başkanı Seçil Adalet Işık'ın başkanlığını tanımadığını açıkladı. Cirit'in Işık'ın Aliağa Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar'la fotoğraf çektirmesine tepki için böyle bir çıkışta bulunduğu kaydedildi.





YAPTIRIMA HAZIRIM



Sosyal medyada açıklama yapan Cirit, "Aliağa kamuoyunun dikkatine... Siyaset aynı zamanda nezaket ve bazı sosyal davranışları içinde barındırır ve öyle de olması gerekir. Ancak, üzerinde siyasi sorumluluğu olan şahıslar temsil ettiği kitleyi incitmemek zorundadır. CHP Aliağa İlçe Yönetimi olarak, kadın kolları başkanını ilçe yönetim toplantılarına uzun zamandır almıyoruz. Ancak, hangi güç saiki ile hareket ettiğini bilmediğim bu kişiyi bu günden itibaren ilçe başkanı olarak kadın kolları başkanı olarak görmediğimi, bu kararın tüzük gereği siyasi yaptırımı varsa üstlenmeye hazır olduğumu, pervasızlık ve pişkinlik sınırlarını zorlayan kişilere karşı ilçe başkanı olarak gerekli tepkiyi vermeye devam edeceğimi bildiririm. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.