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'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

31.10.2019, 21:51 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019,21:52

, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıların ve konusunun ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıların ve Suriye konusunun ele alındığı bildirildi.

DHA

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