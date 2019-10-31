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Rüya’nın ölümünde doktor ihmali iddiası

Rüya’nın ölümünde doktor ihmali iddiası
Giriş Tarihi: 31.10.2019

'de, beyincik bölümündeki kötü huylu tümör geçen yıl ameliyatla alınan ancak beyin sapı tam olarak temizlenemeyen (8), bu ay içinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede 5 kez beyin ameliyatı, bir kez de apandisit ameliyatı olduktan sonra kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'de, beyincik bölümündeki kötü huylu tümör geçen yıl ameliyatla alınan ancak beyin sapı tam olarak temizlenemeyen Rüya Ertaş (8), bu ay içinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede 5 kez beyin ameliyatı, bir kez de apandisit ameliyatı olduktan sonra kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Ayhan Ertaş, kızına yanlış teşhis konulduğunu, yanlış ameliyat yapıldığını ileri sürerek otopsi yapılmasını istedi. Ertaş, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun vereceği raporun ardından, şüphelerinde haklı çıkması halinde sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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