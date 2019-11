‘Her an her şey olabilir herkes hazırlıklı olsun’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Şanlıurfa Akçakale'deki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na gelerek buradaki personel ile sohbet eden Akar, daha sonra bölgedeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Şanlıurfa Akçakale'deki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na gelerek buradaki personel ile sohbet eden Akar, daha sonra bölgedeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi. FaalıyetlerE ilişkin brifing alan Akar, hudut hattını takip eden Sınır Güvenlik Sistemi'nden sınırı inceledi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ta bulunan birliğin komutanıyla da telsizden görüşen Akar, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin hazırlıklı olması lazım" dedi. TSK'NIN DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğunu, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde, yaklaşık 700 DEAŞ'lıyı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini hatırlatan Akar, "Hala Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat" dedi.



REJİM ORDUSU MENSUPLARININ İADESİ



Bakan Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Burada rejim ordusu mensuplarının durumunu da değerlendiren Akar, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor. İkisi yaralıydı, tedavileri yapıldı. Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık" dedi.



250 KİLOLUK TUZAK İMHA EDİLDİ



Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin PKK/PYD'li teröristlerce tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda dün teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram patlayıcı güvenlik güçlerimizce kontrollü olarak imha edildi.



TERÖRİSTLER KUYULARA DOLDURDUĞU PETROLÜ YAKTI



Suriye'nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar devam ederken, teröristler uçakların görüşünü engellemek için kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yakmaya başladı. Suriye Milli Ordusu birlikleri ise, Tel Tamr kasabasındaki Reyhaniye ve Mahmudiye köylerini terör örgütünden aldığını açıkladı. Öte yandan, rejim güçlerinin Tel Tamr kasabasından Haseke'ye çekilmeye başladığı belirtildi.