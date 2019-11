Karadayı düğümü hala çözülemedi

Ahmet Karadayı'nın en son görüldüğü Ödemiş'ten de iyi haber gelmedi. Hiç düşmanı olmayan oğullarının başına kötü bir şey gelmiş olma ihtimalini bile düşünmeyen aile, hala umutla oğullarının çıkıp gelmesini bekliyor

HABER ÖTESİ/ HACER ÖNOĞLU ÜLGER

34 yaşındaki Ahmet Karadayı, daha önce yaptığı iki evlilikten de umduğunu bulamamıştı. 8 yaşında bir oğlu vardı ve bir süredir birlikte olduğu F.T. (29) ile ilişkisi iyi gidiyordu. 'Keşke o evlilikleri hiç yapmasaydı ve F.T. ile daha önceden tanışmış olabilseydi' diye düşündü kendi kendine. O zaman da dünya tatlısı oğluna hiç kavuşamazdı. Neyse ki artık mutluydu. Tire Süt Kooperatifi'nde güzel bir işi vardı. İzmir'in Tire ilçesinde anne ve babasıyla yaşıyordu, onların yanında da bir sıkıntı çekmiyordu. 'Oh' diye iç geçirdi içinden 'Her şey yolunda.'



'AMCAMIN OĞLU ALACAK'



Batı Terminali yakınlarına park ettiği otomobilinin kontağını kapattı. Aracından inip terminal yakınındaki bakkala girdi. Oradakilere 'Amcamın oğlu gelip alacak' diyerek otomobilin anahtarını bıraktı.



PENCEREDE BEKLEYİŞ



Takvimler 9 Ekim Çarşamba tarihini gösteriyordu ve saat artık çok geç olmuştu. Ahmet'in annesi pencerenin önünde oğlunun gelişini bekliyordu. En son saat 13.00'te telefonda konuşmuşlardı ve bir sorun yok gibi görünüyordu. O halde neden hala eve dönmemişti ve neden telefonu kapalıydı?



SEVGİLİSİ DE BİLMİYORDU



Ertesi gün oldu, Ahmet hala yoktu. Kız arkadaşıyla kalmıştır düşüncesiyle aradıkları F.T'den de olumsuz yanıt almışlardı. O da Ahmet'le en son dün görüştüğünü ve daha sonra telefonunu kapattığını söylemişti. Ahmetsiz bir ertesi günü daha beklemek istemeyen anne Şerife ve baba Süleyman Karadayı polise başvurdu. Güvenlik güçleri hemen harekete geçti. Önce Ahmet'in terminalde park ettiği araçta bir iz aradılar ama yoktu. İncelemeye alınan kamera kayıtlarında ise Ahmet vardı. Ahmet en son kaybolduğu gün 14.52'de Ödemiş'te bir kahvehanenin önünde görülmüştü. Aramalar hemen Ödemiş'e kaydırıldı. Evet, o kahvehaneden bir vatandaş Ahmet'i gördüğünü söylüyordu. Görüntülerde kendisine gösterilen adam, ona 'Burada işçiler kahvesi var mı' diye soran kişinin ta kendisiydi. Biri daha doğruladı Ahmet'i gördüğünü. Ahmet, Ödemişli olmadığından köylerine gelen bu yabancıyı unutmaları mümkün değildi.



'BİR AN ÖNCE DÖNSÜN'



Karadayı ailesi için bir umut ışığı doğmuştu. Oğullarını bulmak umuduyla afişler bastırıp Ödemiş'in her köşesine astılar. Günler geçiyordu ama Ahmet yoktu. Ödemiş'ten de beklenen umutlu haber gelmemişti. Aile Yeni Asır Gazetesi Tire Temsilcisi Nadir Uysal'a ulaştı ve oğullarının kayıp haberi 23 Ekim'de gazetedeydi. Kendi isteğiyle gitmişse belki gazeteyi okur da geri döner diye umut eden aile, "Oğlumuzun kimseye tek kuruş borcu yoktu. Düşmanı olmadığı gibi çevresinde sevilen biriydi. Başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşünmek bile istemiyoruz. Bir an önce evine dönmesini bekliyoruz" diyerek gözyaşı dökmüştü.



BELKİ DE ÇIKIP GELECEK



72 yaşındaki baba Süleyman Karadayı, en sonunda bir TV programına katılıp oğlunu orada aramaya karar verdi. Canlı yayınlara katılmak için birkaç kez İstanbul'a gidip geldi. Ancak yine umduğunu bulamadı. Ahmet'in kayboluşunun ardından düğüm olan hikaye, hala çözülemedi. Ahmet, hain bir planın kurbanı mı olmuştu yoksa mutlu giden hayatından birden bire sıkılıp kendi isteğiyle mi ortadan kaybolmuştu. Belki de Ahmet bir gün çıkıp gelecekti. Kimbilir!