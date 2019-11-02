Eylem’e vahşice kıyan canilere ağır müebbet

Aydın’da önce boğulup sonra yakılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık’ın katilleri Serdal Çöl ve Erhan Doğru, Söke’deki davada indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Aydın'da dolandırıcılıktan arandığı için Kıbrıs'a kaçmak isteyen Eylem Gülçin Kanık'ı boğup cesedini yakan caniler hak ettiği cezayı aldı. Söke Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Serdal Çöl ve Erhan Doğru ağırlaştırılmış müebbet, Gökhan Künç ise 18 yıl hapisle cezalandırıldı. Didim'in Çamlı mahallesi Manastır Koyu mevkiindeki makilik alanda 7 Ekim 2017'de yanmış bir kadın cesedi bulundu. Üzerindeki peircingden ailesi cesedin 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğunu teşhis etti.



İTİRAF MEKTUBU ÇIKTI



Vahşi cinayetin ardından bir arkadaşının yanında, "Benim yurtdışına kaçmam lazım. Yakılarak öldürülen kadın cinayeti benim üzerime kalacak" diyen Erhan Doğru, ihbar üzerine polis tarafından yakalanırken, üzerinden üç sayfalık itiraf mektubu çıktı. Cinayetle ilgili tüm detaylara bu mektupla ulaşıldı. İstanbul'da butik işlettiği sırada sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eylem Gülçin Kanık, yurtdışına kaçmak istedi. Kanık'ın aracını satması ve yasadışı işlerinden dolayı yanındaki bavulda yüklü miktarda para olduğunu zanneden göçmen kaçakçılığı çetesinin üyeleri, evine hırsızlık amacıyla girdiklerinde kendilerini gören Kınık'ı boğarak öldürdükten sonra, tanınmaması için makilik alanda cesedini ateşe verdi.



İKİ KİŞİYE MÜEBBET



Olaydan sonra cinayetle ilgili gözaltına alınan Erhan Doğru, Serdal Çöl, Gökhan Künç, A.K, M.K. ve Y.K. sevk edildikleri Didim Adliyesi'nde tutuklandı. Cinayetle ilgili Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklandı. Duruşmaya 2'si tutuklu, 2'si başka suçlardan tutuklu, 2'si tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı. Sanık ve avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Erhan Doğru ve Serdal Çöl'e 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve hırsızlık suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Suçu işlediği tarihte yaşı küçük olmasından dolayı Gökhan Künç'e 18 yıl hapis cezası veren heyet, A.K, Y.K ve M.K'nin beraatını kararlaştırdı.

KAZIM YÖRÜKCE