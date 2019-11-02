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Şehit Sarıcan toprağa verildi

Şehit Sarıcan toprağa verildi
Giriş Tarihi: 2.11.2019

ile teröristlerden temizlenen 'nin Rasulayn bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan (30), 'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30), Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze töreninde baba Mehmet ve anne Ummuhan Sarıcan, güçlükle ayakta durabildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Sarıcan'ın naaşı, kılınan namazın ardından Kuzuculu Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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