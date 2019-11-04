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bölgesinden acı haber

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber

04.11.2019, 18:23

bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİDİN AİLESİNE ACILI HABER VERİLDİ

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun şehadet haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştı.

AA

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