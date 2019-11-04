Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memorial Hastanesi'nde tedavi gören eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ve hastanede yatan bazı hastaları ziyaret etti.