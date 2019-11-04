Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memorial Hastanesi'nde tedavi gören eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ve hastanede yatan bazı hastaları ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memorial Hastanesi'nde tedavi gören eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ve hastanede yatan bazı hastaları ziyaret etti.
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